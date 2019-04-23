Metehan yolunda şok eden kaza!

Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında iki genç kız yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, saat 13:30 sıralarında, Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Ramadan Büyükel (E-53) yönetimindeki KR 859 plakalı araç, Metehan Çemberinden Dereboyu trafik ışıklarına doğru seyrettiği sırada sürücünün dikkatsizliği sonucu, orta refüj içerisinde bulunan bariyerlere çarptı.



Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde sola savrulan araç, yolun solundan çıkarak askerî birliğe ait çevre tellerine çarpıp tavanı üzerine devrildi.Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Sena Büyükel (K-17) ile Sıla Uçar (K-14) yaralndı. Yaralıların kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.