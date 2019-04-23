Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Huawei 28,5 saniyede bir telefon üretiyor
28,5 saniyede bir telefon üretiyorlar
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
WhatsApp kullanıcıları dikkat!
Instagram şifrenizi değiştirin! Tehlike kapıda
Instagram şifrenizi değiştirin!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni heyecanı başladı!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni...
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Instagram Hikayeler'inde büyük hata

Metehan yolunda şok eden kaza!

23 Nisan 2019 Salı 14:18
Metehan yolunda şok eden kaza!
banner44

Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında iki genç kız yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, saat 13:30 sıralarında, Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Ramadan Büyükel (E-53) yönetimindeki KR 859 plakalı araç, Metehan Çemberinden Dereboyu trafik ışıklarına doğru seyrettiği sırada sürücünün dikkatsizliği sonucu, orta refüj içerisinde bulunan bariyerlere çarptı.

banner41
Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde sola savrulan araç, yolun solundan çıkarak askerî birliğe ait çevre tellerine çarpıp tavanı üzerine devrildi.
Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Sena Büyükel (K-17) ile Sıla Uçar (K-14) yaralndı. Yaralıların kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

banner22
Son Güncelleme: 23.04.2019 15:08
Anahtar Kelimeler:
Metehan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC’ye Senegalli olarak geldi, Fransız olarak çıkmak istedi
KKTC’ye Senegalli olarak geldi, Fransız olarak çıkmak istedi
Cumhurbaşkanlığı’nda “Özel Eğitim Öğrencisi Özel Çocuklar Şenliği” düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı’nda “Özel Eğitim Öğrencisi Özel Çocuklar Şenliği” düzenlendi
Bakan Özyiğit Alayköy İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı
Bakan Özyiğit Alayköy İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim