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Meteoroloji Dairesi, fırtınamsı rüzgar uyarısında bulundu

13 Şubat 2020 Perşembe 20:18
Meteoroloji Dairesi, fırtınamsı rüzgar uyarısında bulundu
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Meteoroloji Dairesi, fırtınamsı rüzgar beklendiği uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, bu akşam saat 22:00’den Cumartesi gece yarısına kadar fırtınamsı rüzgar beklendiği kaydedildi.

Açıklama rüzgarın, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli (39-49 km/saat),  zaman zaman fırtınamsı (50-61 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği ifade edilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji DairesiFırtınamsı RüzgarHaberGündemKıbrıs
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karpaz tilkisi 2020-02-13 20:30:20

benim fırtınadan beklentim kıbrısı danimarkanın yanına götürmesi.

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yurttaş 2020-02-13 21:24:29 @karpaz tilkisi

yok bizi götürmesin..sahte milliyetçi leri ve hükümet taraftarları ile hükümeti götürsün..

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. 2020-02-13 22:21:57

fırtınamsı, yok hamsinamsı

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