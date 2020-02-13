Meteoroloji Dairesi, fırtınamsı rüzgar uyarısında bulundu

Meteoroloji Dairesi, fırtınamsı rüzgar beklendiği uyarısında bulundu.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, bu akşam saat 22:00’den Cumartesi gece yarısına kadar fırtınamsı rüzgar beklendiği kaydedildi.
Açıklama rüzgarın, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli (39-49 km/saat), zaman zaman fırtınamsı (50-61 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği ifade edilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.
benim fırtınadan beklentim kıbrısı danimarkanın yanına götürmesi.
yok bizi götürmesin..sahte milliyetçi leri ve hükümet taraftarları ile hükümeti götürsün..Beğen (0) Beğenmedim! (0)
fırtınamsı, yok hamsinamsı