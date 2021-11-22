Künye
Kıbrıs 22
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polisi darp edenler teminata bağladı
Polisi darp edenler teminata bağladı
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
Mersin'den kaçak olarak ülkeye girdi
45 bin TL'ye sahte pasaport
45 bin TL'ye sahte pasaport
Kavgada bir kişinin kolunu kırdı!
Kavgada bir kişinin kolunu kırdı!
Eşini ölümle tehdit etti!
Eşini ölümle tehdit etti!
banner107
Flaş Haber
Girne'de ani ölüm!
Kapat

Meteoroloji Dairesi Yağışların Bölgelere Göre Dağılımını Açıkladı

Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte gerçekleşen yağışların bölgelere göre dağılımını açıkladı.

22 Kasım 2021 Pazartesi 13:12
87 Okunma
Meteoroloji Dairesi Yağışların Bölgelere Göre Dağılımını Açıkladı
banner108

Açıklamaya göre, dün 08.00 ile bugün 08.00 saatleri arasında, en fazla yağış metrekareye 37 kilogram ile İskele’ye düştü.
Açıklamada, Taşkent’te metrekareye 32 kg, Ziyamet’te 20 kg, Selvilitepe ve Kozanköy’de 17 kg, Dörtyol’da 15 kg, Ercan’da 13 kg, Boğaz, Girne, Gönendere, Mehmetçik’te 12 kg, Geçitkale ve Karaoğlanoğlu’nda 11 kg, Salamis ve Vadili’de ise 10 kg, diğer bölgelerde ise metrekareye 1 ile 9 kg arası yağış gerçekleştiği belirtildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman: Mücadeleleri, Yolumuzu Aydınlatmaya Devam Ediyor
Erhürman: Mücadeleleri, Yolumuzu Aydınlatmaya Devam Ediyor
Maliye Bakanı Oğuz: "Bütçe açığı büyüdü”
Maliye Bakanı Oğuz: "Bütçe açığı büyüdü”
3'ü ölümlü 63 kaza!
3'ü ölümlü 63 kaza!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim