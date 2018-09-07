Meteoroloji Dairesi, yarın sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini duyurarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması uyarısında bulundu.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, yağışların 12.00-18.00 saatleri arasında yer yer etkili olmasının beklendiği kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden Sağanak Yağış Uyarısı
Meteoroloji Dairesi, yarın sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini duyurdu
07 Eylül 2018 Cuma 14:17
Meteoroloji Dairesi, yarın sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini duyurarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması uyarısında bulundu.
yağmaaaazzz.... yağsa ben bilirim... pazartesi sabah 04.37de başlayacak haspolatta sağlam yağmur var....