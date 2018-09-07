Meteoroloji Dairesi’nden Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji Dairesi, yarın sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini duyurarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması uyarısında bulundu.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, yağışların 12.00-18.00 saatleri arasında yer yer etkili olmasının beklendiği kaydedildi.