Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Meteoroloji son tahminleri açıkladı

Meteoroloji Dairesi’nin 29 Mart Pazar günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

29 Mart 2020 Pazar 11:39
1144 Okunma
Meteoroloji son tahminleri açıkladı

Meteoroloji Dairesi’nin 29 Mart Pazar günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı olarak esmesi bekleniyor.

Bugün hava parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu geçecek

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 15-21 derece dolaylarında seyredecek. Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 20 derece olması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji DairesiHava Durumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 Pilli: “Nalbantoglu Pandemi  Hastanesi’ne dönüşüyor”
 Pilli: “Nalbantoglu Pandemi  Hastanesi’ne dönüşüyor”
Karpaz bölgesinde faaliyet gösterecek işletmeler açıklandı
Karpaz bölgesinde faaliyet gösterecek işletmeler açıklandı
Kimse sokağa çıkmasın!
Kimse sokağa çıkmasın!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim