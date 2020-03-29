Meteoroloji son tahminleri açıkladı

Meteoroloji Dairesi’nin 29 Mart Pazar günkü hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı olarak esmesi bekleniyor.

Bugün hava parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu geçecek

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 15-21 derece dolaylarında seyredecek. Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 20 derece olması bekleniyor.