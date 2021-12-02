Künye
Kıbrıs 14
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
Zanlılara Tahkikat Amaçlı İkişer Gün Tutukluluk Verildi
Gazimağusa'da bisiklet hırızlığı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet çaldı
Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet...
banner107

Metin Atan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı

02 Aralık 2021 Perşembe 19:10
42 Okunma
Metin Atan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı
banner108

 KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, empati kurarak engelleri kaldırmanın ve engellilerin toplumsal hayata tam katılımlarını sağlamanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.
Atan mesajında, engellileri her gün hatırlamak ve onlara engel değil destek olmak gerektiğini belirterek, “Hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğinin farkında olan bireyler olarak engelli kardeşlerimizin üreten, sosyal hayatın bütün alanlarında yer alabilen bağımsız bireyler olarak yer alabilmeleri için her alanda gereken duyarlılığın artmasını sağlamamız gerekmektedir. Engel onlarda değil, onları engelli gören zihinlerdedir. Empati kurarak engelleri kaldırmak, herkes gibi toplumsal hayata tam katılımlarını sağlamak hepimizin görevidir” ifadelerine yer verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri'nden operasyon!
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri'nden operasyon!
Lefkoşa'da korkutan kaza!
Lefkoşa'da korkutan kaza!
Güney'de 538 yeni vaka tespit edildi
Güney'de 538 yeni vaka tespit edildi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim