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Metin Bilmem: Temaslı tutuklu ayrı bölümde tutuluyor

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, cezaevinde pozitif vaka olduğu yönünde çıkan söylemleri yalanladı.

07 Ocak 2021 Perşembe 20:33
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Metin Bilmem: Temaslı tutuklu ayrı bölümde tutuluyor

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, cezaevinde pozitif vaka olduğu yönünde çıkan söylemleri yalanladı.

Metin Bilmem, cezaevinde bir tutuklunun eşinin Covid-19 pozitif hastası çıkması nedeniyle temaslı olduğunu açıkladı.

Temaslı mahkumun tek başına bir bölümde tutulduğuna dikkat çeken Bilmem, cezaevinde durumun kontrol altında olduğunu söyledi.  

Cezaevinde olası bir bulaşa karşın tedbirlerin artırıldığını aktaran Metin Bilmem, kimsenin panik yapmaması yönünde çağrı yaptı.

Öte yandan Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem cezaevinde temaslı olan tutuklunun 7 ile 5 gün içerisinde teste götürüleceğini ekledi.

Kaynak : Haber Kıbrıs

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