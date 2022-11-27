Metin Feyzioğlu Surlariçi'nde...

Türkiye Cumhuriyet'i Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu sabah saatlerinde Lefkoşa'da Surlariçi'nde yürüyüş yaptı. Feyzioğlu, polisler ve vatandaşlar ile çektirdiği renkli fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı....

Feyzioğlu paylaşımında "Lefkoşa'da surlar içinde sabah erken yürüyüş. Güzel yürekli insanlar diyarı Kuzey Kıbrıs" ifadelerine yer verdi.



Feyzioğlu diğer paylaşımlarında ise "Dr. Fazıl Küçük Her Türk'ün yüreğinde yeri müstesnadır" iletisi dikkat çekerken, Feyzioğlu'nun samimi tavırları vatandaşlar tarafından sıcak karşılandı.