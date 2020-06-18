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Mevlevî - Güzelyurt Anayolu'nda kaçak et operasyonu

Mevlevî - Güzelyurt Anayolu üzerinde  bugün saat 18.00 sıralarında, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu Y.Y. (E-44)'nin kullanımında bulunan araçta gümrüğe beyan edilmemiş 30 kg ağırlığında bütün kuzu eti ile 65 kg ağırlığında dana eti bulundu.

18 Haziran 2020 Perşembe 21:57
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Mevlevî - Güzelyurt Anayolu'nda kaçak et operasyonu

Mevlevî - Güzelyurt Anayolu üzerinde  bugün saat 18.00 sıralarında, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu Y.Y. (E-44)'nin kullanımında bulunan araçta gümrüğe beyan edilmemiş 30 kg ağırlığında bütün kuzu eti ile 65 kg ağırlığında dana eti bulundu. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
Kaçak EtOperasyon
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