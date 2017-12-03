“Mikroplar direnç kazanıyor, tedavi güçleşiyor"

Yeni Bakış gazetesinden Özlem Çimendal'ın haberine göre; soğuk havaların kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladığı şu günlerde herkesin dikkatli olması uyarısında bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Hasan Adataş, özellikle kronik hastalıkları olanlar, yaşlılar ve bebeklerin risk altında olduğunu söyledi. Adataş, gribal enfeksiyon ile nezle ayrımının ve teşhisinin doğru yapılmaması halinde baş gösteren yanlış antibiyotik kullanımının mikropların antibiyotiğe karşı direnç geliştirmesine neden olması sonucu, hasta tedavisinin imkansız hale gelebileceğini de kaydederek antibiyotik kullanımının önemine de dikkat çekti.

Antibiyotiğin türü önemli

Gribal enfeksiyonlarda antibiyotiklerin etkisi olmadığına dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Hasan Adataş, grip ve nezle ayrımının önemli olduğunu vurguladı. Adataş, nezlede hastalığa bakteriyel enfeksiyonun neden olduğunu söyledi. Her nezleye de antibiyotik verilemeyeceğine işaret eden Adataş, bunun ayrımının ilgili hekim tarafından yapıldığını ve çıkan sonuca göre hastaya antibiyotik verilip verilmeyeceğine karar verildiğini ifade etti.

“Gribal enfeksiyon dışında enfeksiyon başlarsa tedavinin seyri değiştirilmeli”

Antibiyotik verilişinde hastadan hastaya görülen farklılıkların da göz önünde bulundurulması gerekliliği üzerinde de duran Adataş, “Hastadan hastaya farklılık gösterir.

Bir hastanın akciğer sorunu olabilir, kronik bronşiti veya KOAH, astımı olabilir ya da daha farklı bir akciğer rahatsızlığı olabilir. Bu hastalıklara sahip kişilerde en ufak bir gribal enfeksiyonda fırsatçı mikroplar devreye girerek, akciğerlerde enfeksiyon atağı yapabilirler.

Bu gibi durumlarda yine doktorun inisiyatifi ile antibiyotiğine başlanmalıdır. Hastalığın takibi yapılmalı gribal enfeksiyonlar dışında başka mikroplar ve enfeksiyonlar baş göstermeye başlarsa tedavinin seyri değiştirilmelidir” dedi.

Hekimin tespitleri önemli

Antibiyotik verilmesi noktasında hastanın muayenesinin iyi yapılması gerektiğini ifade eden Adataş, “Hastanın muayenesi, muayene bulguları, öksürük balgam var mı, rengi nedir şeklinde birçok tetkikin ardından antibiyotiğin verilip verilmeyeceğine karar verilir.

Bu noktada hekimin tespitleri oldukça önemlidir” şeklinde konuştu.

“Antibiyotik doğru seçilmeli”

Antibiyotik verilirken, mikrobun iyi tespit edilmesi gerektiğine de değinen Adataş, “Mikrobun tespitine göre antibiyotiğine etki dereceleri göz önünde bulundurularak, o mikroba uygun antibiyotiğin verilmesi gerekir” dedi.

“Mikroplar direnç kazanıyor”

Vücudun antibiyotiklere karşı direnç kazanmasının nedenlerini ve sakıncalarını da anlatan Adataş, “Önceden her rahatsızlanan eczaneye giderek rahatlıkla antibiyotik alabiliyordu. Bu defa da mikropların antibiyotiklere karşı direnç kazanmasına neden oluyordu. Dünya üzerinde bu büyük bir sorun haline gelmişti” şeklinde konuştu.

“Tedavi güçleşiyor”

Bilinçsiz ve yanlış antibiyotik kullanılması halinde mikropların antibiyotiğe direnç kazanmasının söz konusu olduğunu bunun da hastalığın tedavisini güçleştirerek imkansız hale getirdiğini ifade eden Adataş, “Hekimlerin zaman zaman karşılaştıkları en büyük sıkıntı ve çaresiz kaldığı noktalardan biri mikropların antibiyotiğe karşı direnç kazanması ve kimi hastaların geniş bir antibiyotik çeşidine karşı alerjisi olmasıdır” dedi.

Çocuk hastalarda antibiyotik kullanımı

Çocuklarda da antibiyotik kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini, atibiyotiğin dozunun çok önemli olduğunu söyleyen Adataş, “Özellikle çocukluk hastalıklarının büyük çoğunluğu virütiktir. Çocuklardaki hastalıklarda doktorun kontrolü ve antibiyotiği gerekli görmesi halinde vermesi oldukça önemlidir. Ayrıca çocuklarda antibiyotiklerin dozu noktası çok önemlidir. Çocuğun kilosu ve yaşına göre doz ayarlaması yapılır ve oldukça dikkat edilmesi gerekir” dedi.

Kronik hastalığı olanlar daha çok tehlikede

Soğuk havaların kendini iyiden hissettirdiği bu günlerde herkesin dikkatli olması tavsiyesinde de bulunan ve risk grubunu sıralayan Adataş şunları söyledi: “En başta yaşlıların dikkat etmesi gerekmektedir. Çocuklar ve kronik hastalığı olanlar daha da dikkatli olmalıdır. Böbrek hastası da bağırsak hastaları da dikkat etmelidir. Soğuk nedeniyle vücut direnci düşeceği için enfeksiyon, özellikle solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanabilirler.”