Miktar 140 bin TL’yi aştı

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Mahkemede yeminli şahadet veren Kuşcuoğlu, Ocak -Eylül 2018 tarihleri arasında, Haspolat’ta faaliyet gösteren Taşkent Tavukçuluk isimli iş yerinde çalışan zanlı Ahmet Akpınar’ın iş yeri adına satmış olduğu ürünlere karşılık tahsil ettiği toplam 140 bin 436.34 TL parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Kuşcuoğlu, zanlının cebinde 6 bin 500 TL, evinde ise 10 bin TL bulunarak, emare alındığını söyledi. Kuşcuoğlu, ayrıca tahsil edilen ve toplamda 2 bin 322 TL olan 4 ayrı fatura belirlendiğini kaydetti. Polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, zanlının gönüllü ifade verdiğini ancak tahkikatın ettiğini söyleyerek, 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.