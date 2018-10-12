Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96657
ALTIN
232.053
DOLAR
5.9313
STERLİN
7.7866
EURO
6.8595
Instagram'a yeni ayar: Mutlaka bugün değiştirin!
Instagram'a yeni ayar
Samsung tüm telefonlarından kaldırıyor! Bir dönemin sonu...
Samsung tüm telefonlarından kaldırıyor!
Yeni CEO Hızlı Başladı: Instagram'ın Algoritması Değişiyor
Instagram'ın Algoritması Değişiyor
Google Pixel 3 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
Google Pixel 3 tanıtıldı!
Sony Resmen Onayladı: PlayStation 5 Geliyor
PlayStation 5 Geliyor
banner40

Miktar 140 bin TL’yi aştı

 Taşkent Tavukçuluk’ta pazarlamacı olarak çalışan ve toplamış olduğu paraları cebe attığının anlaşılması üzerine tutuklanan zanlı Ahmet Akpınar, dün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Ekim 2018 Cuma 16:46
Miktar 140 bin TL’yi aştı

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren Kuşcuoğlu, Ocak -Eylül 2018 tarihleri arasında, Haspolat’ta faaliyet gösteren Taşkent Tavukçuluk isimli iş yerinde çalışan zanlı Ahmet Akpınar’ın iş yeri adına satmış olduğu ürünlere karşılık tahsil ettiği toplam 140 bin 436.34 TL parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Kuşcuoğlu, zanlının cebinde 6 bin 500 TL, evinde ise 10 bin TL bulunarak, emare alındığını söyledi. Kuşcuoğlu, ayrıca tahsil edilen ve toplamda 2 bin 322 TL olan 4 ayrı fatura belirlendiğini kaydetti. Polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, zanlının gönüllü ifade verdiğini ancak tahkikatın ettiğini söyleyerek, 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Taşkent Tavukçuluk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kennedy Dede cinayetinde yeni gelişme!
Kennedy Dede cinayetinde yeni gelişme!
İnsan tacirlerine parasını kaptırıp polise gidince...
İnsan tacirlerine parasını kaptırıp polise gidince...
Eski kız arkadaşına tecavüz etti! Tutuklandı...
Eski kız arkadaşına tecavüz etti! Tutuklandı...

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim