Millet Partisi’nin yeni genel başkanı Rüyam Karaca oldu

Millet Partisi’nde Olağan Kurultay 18 Kasım Perşembe günü gerçekleşti.

Millet Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşen Kurultay’da, Parti Genel Başkanı’nın yanı sıra Genel Sekreter, 75 kişilik Parti Meclisi ve eş zamanlı olarak Merkez Yönetim Kurulu belirlendi.

Genel Başkanlık yarışı için tek aday olan Rüyam Karaca, Millet Partisi’ni erken genel seçime götürecek yeni Genel Başkan olurken aynı zamanda KKTC siyasetine de bir ilki yaşatarak; ilk kadın Siyasi Parti Genel Başkanı oldu.

Parti Genel Sekreteri ise Nihat Deniz olarak açıklandı.

Parti Meclisi’ne seçilen isimler ise şu şekilde sıralandı;

KORHAN EKCAN BÜLENT KAYA FATMA GAZİCİ İBRAHİM UÇAK MESUT AYAR ÖZGÜR ÖZEN YILMAZ GÜNDOĞDU SONGÜL FİDAN MEHMET ALİ DOĞAN YILMAZ TAŞKIN GÜLDEM AKDAĞ AHMET ZEYNEL YAYICI ONUR ŞANIVAR DUDU GÜVEN ABDULKADİR YİĞİT COŞKUN BORAN SERDAR KARABULUT SEMİH LEYMUN AHMET YÖNLÜER KADİR IRMAK ÜMİT TAŞ ŞAHİN KIRMIZIGÜL SEDAT ATEŞ ŞEKİP HATAY KURTULUŞ SÖZMEN SONGÜL FİDAN ÜMİT DAĞLI NİLÜFER GÜNEŞ KENAN KARABOĞA NURETTİN ÇAMLICA AHMET ŞAHİN ÖMER ATLAR MURAT ÇÖKÜ REŞAT İDER MEHMET AKİF SAVCI MEHMET ŞAFAK MURAT GÖK EŞREF KARDEŞOĞLU FADIL KORKMAZ HALİL ÖZKARDEMLİ HAMDO ŞANVERDİ HASAN KARAMAN HASAN YILDIRIM HAYRULLAH KORUK HIDIR DİNLEMEZ HİŞAM TARAZİ HÜSEYİN YILMAZ İBRAHİM DİNLEMEZ DERİN ÖKÇELEN DİLEK UZUN DİNÇER ÇAKICI CUMA KAVUNCUOĞLU ELİZ FELLAHOĞLU ELMAS DURAL ABDURRAHMAN ŞANVERDİ YÜCEL KAHVECİ AHMET AKAN AHMET ATLAR AHMET DİNÇ AHMET TÜRKMEN CÜNEYT ARIK AZİZ PARLAK BİLAL YILDIRIM SABAHAT YİĞİT ANIL HOCAOĞLU ÇETİN TURHALLI CEYLAN TAŞKIN CUMA DAŞYÜREK ABDULHAMİT BEKAR MEHMET EĞER NURİ DEVECİ MEHMET ARSLAN MERYEM PARLAK

Milletin Partisi’nin MYK’sına seçilen isimler ise şu şekilde;