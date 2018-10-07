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Milletvekili arabada sopa ile geziyor

07 Ekim 2018 Pazar 12:41
Milletvekili arabada sopa ile geziyor

Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, ülkede artan şiddet olaylarını kendine has yöntemle protesto etti. Arabasına koyduğu beyzbol sopasını kamuoyu ile paylaşan Sanver, suçları önleyecek otoritenin acilen kurulmasını istedi.

Şanver, sopasının yanında şu notu da paylaştı: Eveeet, önlemimi aldım ...eee kış geldi günler kısaldı, gittiğim yerlerde daha güvende olmak için önlemimi aldım ... Not : Bütün ilgili otoritelere buradan tekrar tekrar söylemeye devam edeceğim "eğer bu gidişi tersine çevirecek önlemleri hızlandırmazsak , bir sonra ki adım , vatandaşın kendi adaletini kendinin uygulaması olacak ..." #suclarıonleyiciotoritekuralım

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Anahtar Kelimeler:
Gülşah Sanver ManavoğluHalkın Partisi
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vatandaş 2018-10-07 15:07:08

bu nasıl iş polis normal bir vatandaşın arabasında yakalasa hemen işlem yapar! eee imam böyle yaparsa cemaat ne yapsın? ahh benim ülkem ahh

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