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Milletvekilleri mazbatalarını aldı

Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’ni kazanarak Cumhuriyet Meclisi’ne girmeye hak kazanan milletvekilleri mazbatalarını aldı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 17:37
Milletvekilleri mazbatalarını aldı
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Yılmaz Yakar

Mazbatalar Lefkoşa’da  saat 15.00’te Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde, Gazimağusa’da saat 14.00’te Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, Girne’de saat 14.00’te İlçe Seçim Kurulu’nda,  Güzelyurt ve Lefke birlikte saat 15.00’te Güzelyurt  Kaza Mahkemesi’nde,  İskele’de de saat 15.00’te İskele Kaza Mahkemesi’nde  düzenlenen törenlerle  verildi.

Mazbata törenine Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş katılmadı.

7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde  Ulusal Birlik Partisi 21, Cumhuriyetçi Türk Partisi 12, Halkın Partisi 9, Toplumcu Demokrasi Partisi 3, Demokrat Parti 3 ve Yeniden Doğuş Partisi 2 milletvekilliği kazanmıştı.

50 sandalyeden oluşan yeni Meclis, pazartesi yemin ederek göreve başlayacak.

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