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Milli Dernekler Platformu müzakere değil, tanınma talep etti

Milli Dernekler Platformu, Almanya’nın Berlin şehrinde yer alacak üçlü görüşme öncesi taleplerini, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya mektupla iletti.

19 Kasım 2019 Salı 15:11
Milli Dernekler Platformu müzakere değil, tanınma talep etti

Mektup platform temsilcileri tarafından Cumhurbaşkanı Akıncı’ya iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığı önünde Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ’a teslim edildi. Mektubun içeriğini Platform adına Burcu Haliloğulları tarafından kamuoyuna aktarıldı.

Haliloğlulları, “Bizler sonuçsuz kalan müzakeereler değil artık tanınma talep etmenizi istiyoruz. Ambargo ve izolasyonların kaldırılmasını talep etmenizi istiyoruz. Güvenliğimizin, bağımsızlığımızın garantisi olan Türkiye’nin etkin ve filli garantilerinden milim taviz verememeyeceğimizi dünya önünde savunmasını istiyoruz” dedi.

Haliloğulları, Kıbrıs sorununun çözüm ihtimalinin 2017’de Crans Montana’da çöken süreçle bittiğini ifade ederek, “Bizim nesil Kıbrıs’ta çözüm için son denemesini yaptı.Toparlamaya çalıştık ama başaramadık . Temenni ederim bundan sonraki kuşaklar daha iyisini yapsınlar. Dünyanın sonu değildir. Biz Kıbrıs’ta hak ettiğimiz, alnımızın akıyla, onurlu bir toplum olarak yaşamanın yollarını bulacağız, bunu başaracağız” dedi.

Rumların adada yetkiyi ve kaynakları paylaşmak istememesi nedeniyle Kıbrıs meselesinin devam ettiğine vurgu yapan Haliloğulları, Rum Yönetimi’nin KKTC bayrağını yakanları yargı önüne çıkarmasını beklediklerini ancak bunun bile gerçekleşmediğini kaydetti.

Rum basınında yer alan “Her eve ortalama bir silah düşüyor” haberlerinin artık dikkate alınması gerektiğini belirten Haliloğlulları, şu ifadeleri kullandı:

“Bu haberle görmekten ısrarla kaçındığımız gerçek gözümüze sokulmuştur. Rum halkının bizimle yalnız yetkiyi ve kaynakları değil soluduğumuz oksijenci bile paylaşmak niyetinde olmadığını, mümkünse üniter devlet, değilse Kıbrıs Türklerin azınlık olarak yaşaycağı bir garabet çözüm peşinde olduğu gün gibi ortadadır”

Kıbrıs Türk tarafı olarak federasyon temelinde çözüm umudunu yitirdiklerini dile getiren Haliloğluları, Cumhurbaşkanı Akıncı’dan, BM Genel Sekreteri Guterres ve Rum lider Anastasiadis ile 25 Kasım’da gerçekleştirecekleri görüşmede, Kırbıs Türk halkının sonuçsuz kalan federasyon görüşmelerinden çok, adada yaşayan iki halkın da artık iki ayrı devlet olarak yaşayabileceği , sürdürülebilir bir uzlaşıya varmasını talep etmesini istediklerini kaydetti.

Haliloğlullar Rum tarafının ayak sürümeye devam etmesi halinde ise Cumhurbaşkanı Akıncı’nın KKTC’nin tanınması için adım atmasını arzu ettiklerini belirtti. (BRT)

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