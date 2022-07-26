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Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu Ankara’da

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu temaslarda bulunmak üzere bu sabah Ankara’ya gitti.

26 Temmuz 2022 Salı 08:51
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Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu Ankara’da
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Çavuşoğlu, temaslarına, Anıtkabir’i ziyaret ederek başlayacak.

Heyetiyle birlikte, T.C. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekilleri (YÖK) Prof. Dr. Haldun Göktaş ile Prof. Dr. Cevahir Uskurt ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ile birer görüşme gerçekleştirecek olan Bakan Çavuşoğlu ayrıca Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde bulunan Türk Tarih Kurumu’nu ve üniversiteleri ziyaret edecek.

Çavuşoğlu, temaslarını tamamlamasının ardından yurda dönecek.

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