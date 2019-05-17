Milli Eğitim Bakanı Özyiğit Gençleri Kabul Etti

Özyiğit gençlere; "Ülkenize yurdunuza sahip çıkın, kendinizi en iyi şekilde geliştirin, geleceği en doğru şekilde geliştirip toplumu aydınlığa taşıyın, sizlere güveniyoruz" diye seslendi.

Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Türk Lisesi müdürü Mustafa Şevketoğlu ve öğrencilerden oluşan heyeti kabul etti.



Özyiğit, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Haftası içinde bulunduklarını ifade ederek, bu yıl 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümünü kutladıklarını ve andıklarını söyledi.Atatürk'ün Samsun'da 100 yıl önce yaktığı meşalenin yollarını aydınlattığını ve o yolda yürümeye devam ettiklerini belirten Özyiğit, Öğrencilere ziyaretten dolayı teşekkür etti ve cumhuriyeti gençliğe emanet eden Atatürk'ü andı.Özyiğit, "Bizlere düşen görev; gençleri en iyi şekilde yetiştirmek geliştirmek ve ülkenin geleceğine katkı koymaktır" diyerek, gençlerin ülkelerine yurtlarına sahip çıkmaları ve geleceği en doğru şekilde şekillendirip geliştirip toplumu aydınlığa taşımasını temenni etti.