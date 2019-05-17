Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Son Dakika
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Logitech'ten oyunculara kablosuz fare
Logitech'ten oyunculara özel fare
Fortnite 9. sezon başladı!
Fortnite 9. sezon başladı!
"Isınmadan ani başlanan spor kalp krizini tetikler"
"Isınmadan ani başlanan spor kalp...

Milli Eğitim Bakanı Özyiğit Gençleri Kabul Etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençleri kabul etti. 

17 Mayıs 2019 Cuma 14:04
Milli Eğitim Bakanı Özyiğit Gençleri Kabul Etti
banner44

Özyiğit gençlere; "Ülkenize yurdunuza sahip çıkın, kendinizi en iyi şekilde geliştirin, geleceği en doğru şekilde geliştirip toplumu aydınlığa taşıyın, sizlere  güveniyoruz" diye seslendi. 
Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Türk Lisesi müdürü Mustafa Şevketoğlu ve öğrencilerden oluşan heyeti kabul etti. 

banner41
Özyiğit, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Haftası içinde bulunduklarını ifade ederek, bu yıl 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümünü kutladıklarını ve andıklarını söyledi. 
Atatürk'ün Samsun'da 100 yıl önce yaktığı meşalenin yollarını aydınlattığını ve o yolda yürümeye devam ettiklerini belirten Özyiğit, Öğrencilere ziyaretten dolayı teşekkür etti ve cumhuriyeti gençliğe emanet eden Atatürk'ü andı. 
Özyiğit, "Bizlere düşen görev; gençleri en iyi şekilde yetiştirmek geliştirmek ve ülkenin geleceğine katkı koymaktır" diyerek, gençlerin ülkelerine yurtlarına sahip çıkmaları ve geleceği en doğru şekilde şekillendirip geliştirip toplumu aydınlığa taşımasını temenni etti. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çıkrıkçı’nın davası 3 Haziran’a ertelendi
Çıkrıkçı’nın davası 3 Haziran’a ertelendi
Gifa'yı kurşunlayan zanlının yargı süreci başladı
Gifa'yı kurşunlayan zanlının yargı süreci başladı
Ayrıldığı sevgilisinin evine hasar vermekten tutuklandı!
Ayrıldığı sevgilisinin evine hasar vermekten tutuklandı!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim