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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu Açıkladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Lefkoşa’daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda yürütülen Covid - 19 genel taramasında gözlemlenen pozitif vaka sayıları karşısında, bu okulda seyreltilmiş eğitime geçileceğini açıkladı.

28 Kasım 2021 Pazar 17:20
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu Açıkladı
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 Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Lefkoşa’daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda yürütülen Covid - 19 genel taramasında gözlemlenen pozitif vaka sayıları karşısında, bu okulda seyreltilmiş eğitime geçileceğini açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada,  yarın başlayacak seyreltilmiş eğitim uygulamasının başlayacağını ve hafta sonuna kadar devam edeceğini kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, “Bu süre sonunda vaka sayısının seyrine bağlı olarak yeniden değerlendirme yapılacak ve normal eğitime geçilecektir” dedi.

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