MİNİK CEREN’İN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ İÇİN OTOPSİ YAPILACAK!

ÖZEL HABER

8 yaşında ani bir şekilde hayatını kaybeden minik Meryem Ceren Kırma’nın şüpheli ölümü araştırılacak.

Hastaneye karın ağrısı şikâyetiyle başvuran ve yapılan Covid-19 testi sonucu pozitif çıkan Meryem Ceren Kırma’nın saatleri içerisinde durumunun ağırlaşarak önce entübe edilmesi, ardından da hayatını kaybetmesi KKTC’yi yasa boğdu.

Minik Ceren’in ölümünün şüpheli bulunması üzerine bugün Acil Durum Hastanesi’nde bir ameliyathanede gerekli tedbirler alınarak otopsi yapılacak ve kesin ölüm nedeni belli olacak.

Minik Ceren’in otopsisi saat 10’da başlayacak.