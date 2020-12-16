Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zorla fuhuşa teşvik ettiler!
Zorla fuhuşa teşvik ettiler!
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi
Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf etti
Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf...
4 gün daha poliste tutuklu kalacak
4 gün daha poliste tutuklu...
15 yıl hapis cezası
15 yıl hapis cezası

Minik Mustafa hayatını kaybetti

Minik Mustafa'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu. 

16 Aralık 2020 Çarşamba 12:25
2371 Okunma
Minik Mustafa hayatını kaybetti

Akdoğan Sosyal Hizmetler Daire Sorumlusu Hacer Okyay’ın oğlu Mustafa Oktay yaşamını yitirdi.

Minik Mustafa'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu. 

Akdoğan Belediyesi başsağlığı mesajı yayınlayarak minik Mustafa’nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüm okula PCR testi
Tüm okula PCR testi
Girne’de 6 İşletme Mühürlendi
Girne’de 6 İşletme Mühürlendi
ARIKLI: “HERKES TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYMALI”
ARIKLI: “HERKES TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYMALI”
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim