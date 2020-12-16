Minik Mustafa hayatını kaybetti

Akdoğan Sosyal Hizmetler Daire Sorumlusu Hacer Okyay’ın oğlu Mustafa Oktay yaşamını yitirdi.
Minik Mustafa'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Akdoğan Belediyesi başsağlığı mesajı yayınlayarak minik Mustafa’nın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Minik Mustafa'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Akdoğan Sosyal Hizmetler Daire Sorumlusu Hacer Okyay’ın oğlu Mustafa Oktay yaşamını yitirdi.
Minik Mustafa'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Akdoğan Belediyesi başsağlığı mesajı yayınlayarak minik Mustafa’nın hayatını kaybettiğini duyurdu.