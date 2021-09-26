Künye
Kıbrıs 20
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Bıçak dayadı, taciz ve tehdit etti
Bıçak dayadı, taciz etti, tehdit...
Ölümlü trafik kazası ile ilgili tutuklanan sürücü mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü trafik kazası ile ilgili...
Polis memuru ve eşi mahkemeye çıkarıldı
Polis memuru ve eşi mahkemeye...
AdaPass Skandalı! Zanlı tekrar mahkemeye çıkarıldı
AdaPass Skandalı! Zanlı tekrar mahkemeye...
Çay içmeye davet ettiği kişiye...
Çay içmeye davet ettiği kişiye...
banner107

Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs seçildi

Miss Kuzey Kıbrıs 2021 yarışmasında tacın sahibi, Necmiye Talaş oldu

26 Eylül 2021 Pazar 12:07
0 Okunma
Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs seçildi
banner108

34’üncü Miss Kuzey Kıbrıs 2021 Güzellik Yarışması ve Kanser Hastaları’na Yardım Derneği Himayelerinde Kuzey Kıbrıs’ın en uzun soluklu sosyal farkındalık organizasyonu 23’üncü Bay Kuzey Kıbrıs 2021 finali Limak Cyprus Deluxe Hotel’de yapıldı.

Miss Kuzey Kıbrıs 2021 yarışmasında tacın sahibi, Necmiye Talaş olurken, Fatma Uzunoğulları ikinci, Günay Mimar üçüncü, Ayşenur Döndü Özdemir dördüncü, Seran Çetintaş beşinci oldu.

Yarışmada, Miss Turizm Limak 2021 ödülü Sevgi Havalı’ya verilirken, Miss Dostluk 2021 Güzeli ödülü de Şule Akkuyu’ya layık görüldü.

Bay Kuzey Kıbrıs 2021 Yarışması’nda ise, Mehmet Vahip Ağzade Bay Kuzey Kıbrıs 2021 seçilirken, Emre Varoğlu ikinci, Tanca Nedim üçüncü, İzzet Tümkan dördüncü ve Tansel Kıncalp ise beşinci oldu.

Bay Turizm Limak 2021 ödülünü Yusuf Can Adaş, Bay Dostluk ödülünü ise İrfan Dürüstel aldı.

Anahtar Kelimeler:
Miss Kuzey KıbrısKanser Hastalarına Yardım DerneğiNecmiye Talaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar, Guterres ve Anastasiadis ile Yarın Görüşecek
Tatar, Guterres ve Anastasiadis ile Yarın Görüşecek
Bıçak dayadı, taciz ve tehdit etti
Bıçak dayadı, taciz ve tehdit etti
Ölümlü trafik kazası ile ilgili tutuklanan sürücü mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü trafik kazası ile ilgili tutuklanan sürücü mahkemeye çıkarıldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim