Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs seçildi

34’üncü Miss Kuzey Kıbrıs 2021 Güzellik Yarışması ve Kanser Hastaları’na Yardım Derneği Himayelerinde Kuzey Kıbrıs’ın en uzun soluklu sosyal farkındalık organizasyonu 23’üncü Bay Kuzey Kıbrıs 2021 finali Limak Cyprus Deluxe Hotel’de yapıldı.

Miss Kuzey Kıbrıs 2021 yarışmasında tacın sahibi, Necmiye Talaş olurken, Fatma Uzunoğulları ikinci, Günay Mimar üçüncü, Ayşenur Döndü Özdemir dördüncü, Seran Çetintaş beşinci oldu.

Yarışmada, Miss Turizm Limak 2021 ödülü Sevgi Havalı’ya verilirken, Miss Dostluk 2021 Güzeli ödülü de Şule Akkuyu’ya layık görüldü.

Bay Kuzey Kıbrıs 2021 Yarışması’nda ise, Mehmet Vahip Ağzade Bay Kuzey Kıbrıs 2021 seçilirken, Emre Varoğlu ikinci, Tanca Nedim üçüncü, İzzet Tümkan dördüncü ve Tansel Kıncalp ise beşinci oldu.

Bay Turizm Limak 2021 ödülünü Yusuf Can Adaş, Bay Dostluk ödülünü ise İrfan Dürüstel aldı.