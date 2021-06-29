Motor tutkunları büyük partide buluşuyor

Ülkemizde küçük ya da büyük model motosiklet tutkusu her geçen gün büyürken, etkinlikler de bölge bölge artıyor.

Ülkemizin geniş katılımlı motosiklet gruplarından HDRC (Harley Davidson Riders Club) büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

31 Temmuz'da Les Ambassedurs Marina'da yer alacak "Bike Summer Fest" Saat 18.00'den itibaren kapılarını motosiklet tutkunlarına açacak.

Motosiklet Festivali kapsamında, yiyecek stantları kurulacak, DJ ve Canlı Müzik Performansları yer alacak.

HDRC Başkanı Mehmet Ertepınar, ülke küçük olsa da motosiklet sevdasının her geçen gün büyümesinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Bu tutkuya gönül vermiş herkesi festivalimize bekliyoruz. Zaman zaman ayrı rotalara dümen tutsak da, ülke genelinden, Türkiye'den hatta Güney Kıbrıs'tan tüm dostlarımızla bu günümüzde buluşmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Kıbrıs Postası