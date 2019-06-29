Motosiklet sürücüsü yere düşen bisikletliye çarptı!

Alayköy çemberi yakınlarında dün meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Bisikletiyle seyreden Ahmet Bayram, dengesini kaybedip yol içerisine düştü. Aynı istikamette giden motosiklet sürücüsü Musa Kurtoğlu yere düşmüş olan Ahmet Bayram’a çarptı.

Polisten alınan bilgiye göre, kaza, Güzelyurt-Lefkoşa anayolu üzerinde, Alayköy çemberi ile köprü arasında, dün saat 20.00 sıralarında, bisikleti ile Lefkoşa istikametine doğru seyreden 19 yaşındaki Ahmet Bayram, dengesini kaybederek, sol şerit içerisine düştü. O esnada, aynı istikamette seyreden, 21 yaşındaki Musa Kurtoğlu ise yönetimindeki MG 603 plakalı motosikletiyle, yere düşmüş olan Ahmet Bayram’ın belinin üzerinden geçti. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Ahmet Bayram, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınırken, motosiklet sürücüsü Musa Kurtdağlı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.