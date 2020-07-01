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Motosiklet sürücüsü yoğun bakımda

Girne'de kullanımındaki araç ile motosiklet sürücüsü Tacettin Karaduman'a çarparak yaralanmasına sebep olan zanlı U.K tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:54
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Motosiklet sürücüsü yoğun bakımda

Girne'de kullanımındaki araç ile motosiklet sürücüsü Tacettin Karaduman'a çarparak yaralanmasına sebep olan zanlı U.K tutuklanarak  mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Sedat Bayramoğlu olayla ilgili bulguları aktardı.

Bayramoğlu, 30 Haziran 2020 tarihinde saat 13.45 raddelerinde Girne Uğur Mumcu Bulvarı çift şerit yolda sağ şerit içerisinde Girne istikametine doğru seyreden Çatalköy’de sakin zanlı U.K yönetimindeki PB 014 plakalı Mazda Marka salon araç ile gerisini kontrol etmeden seyrüseferi güç dikkatsizce sol şeride geçiş yapması sonucu o esnada sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Girne’de sakin Tacettin KARADUMAN yönetimindeki PT 073 plakalı Honda activa marka motosiklet sürücüsünün sağ yan kısmına aracının sol ön kısmı ile çarptığını mahkemeye aktardı.

Polis kaza sonucu yaralanan PT 073 plakalı motosiklet sürücüsü Tacettin KARADUMAN kaldırılmış olduğu Girne Akçiçek devlet hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahedeye alındığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

Polis kazada PT 073 plakalı araca 3000 TL, PB 014 plakalı araca ise 2500 TL tahmini hasar olduğunu belirterek Meselenin soruşturmasının devam ettiğini belirterek ilk etapta zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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KazaMahkemeTrafik Kazası
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