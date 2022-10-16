"Mücadelemiz devam edecek"

CTP Kadın Örgütü'nün açıklaması şu şekilde;

"Kapitalist ülkelerin ve uluslararası silah sanayinin bölüşüm kavgasının Orta Doğu ülkelerini kasıp kavurduğu son yıllarda, yaşamak için ülkesini terk etmek zorunda kalan insanlar, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de "suçlu" muamelesi görmeye devam ediyor.

Yurdunu, evini, işini bırakarak dünyanın bambaşka bir yerine göç etmek zorunda kalan mülteciler için etkili bir sığınma sistemi kurmak yerine gündelik demeçler vermeyi tercih eden gayrimeşru hükümetin İçişleri Bakanı, adaya ulaşan sığınmacıların en azından güvenlik ve sağlık ihtiyaçları gidermek için harekete geçmelidir.

Bu bağlamda, çoğu Avrupa ülkelerine gitmek amacıyla ülkemize ulaşan mülteciler için geçici barınma merkezleri oluşturulmalı, mülteci hakları ile iştigal eden uluslararası hak örgütleri ile işbirliği güçlendirilmeli ve çocuklar başta olmak üzere, mülteci statüsündeki insanların hak ihlallerinin önüne geçecek etkili mekanizmalar ülke şartları da göz önünde bulundurularak kurulmalıdır. CTP Kadın Örgütü olarak, Orta Doğu’da devam eden çatışmalar bitmediği sürece Doğu Akdeniz’deki insanlık dramının da devam edeceği bilincinden hareketle, Orta Doğu’ya ve bölünmüş ülkemize barış gelene kadar mücadelemizin devam edeceğini belirtiriz."