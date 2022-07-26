Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), kamu çalışanları için mücadelelerinin olumlu sonuç verdiğini, yarından itibaren tüm mesailerinin özel sektör çalışanları için olacağını kaydetti.

HAKSEN Başkanı Orhan Sönmezer, hükümetin maaşlardan kesinti yapılmasına yönelik kararı geri almasıyla ilgili açıklama yaptı.

HAKSEN olarak karar ilk açıklandığından beri geri alınmasına yönelik girişimlerde bulunduklarını kaydeden Sönmezer, HAKSEN’in kararı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdığını ve konuyla ilgili dava dosyalandığını hatırlattı.

Toplumun gösterdiği tepkilerin ve sendikal hareketin geniş kesiminin ortaya koyduğu çabaların sonuç vermesinin olumlu olduğunu kaydeden Sönmezer, “Asgari ücretle ilgili süreci de yakından takip etmekteyiz. Kamu çalışanlarının haklarını korumak ve sahip çıkmak tüm çalışanlar açısından hayati öneme sahipti. Kamu için mücadelemiz olumlu sonuç verdi. Bu dakikadan sonra mesaimiz asgari ücret artışı ve özel sektör emekçilerinin hak ettiği koşullara erişebilmesi için olacak” ifadelerini kullandı.