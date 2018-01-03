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"Müfettişler sorumluluklarının dışında çalışıyor"

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Kaptan: “Amme hizmetleri komisyonunun yetki ve sorumluluklarına müdahale ediliyor. Oradan yapılan atamalara bakanlık içerisinde keyfi uygulamalarla yön verilmeye çalışılıyor”

03 Ocak 2018 Çarşamba 13:37
"Müfettişler sorumluluklarının dışında çalışıyor"
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası(KTAMS), sosyal sigorta müfettişlerinin, veznedar veya memur olarak çalıştırıldığı gerekçesiyle, Sosyal Sigortalar Lefkoşa Bölge Amirliği müfettişlik biriminde tam gün grev başlattı.

Eylem şekli ve süresine mesai bitiminde yapılacak istişarelerden sonra karar verilecek.

KTAMS Genel Başkanı Ahmet Kaptan, Sosyal Sigortalar Lefkoşa Bölge Amirliği önünde basına yaptığı açıklamada, aylardır yetkililerle görüşmeler yapmalarına rağmen sorunun çözülmediğini; yetkililerin son olarak, 2 Ocak itibarıyla bahse konu sosyal sigorta müfettişlerinin sadece yasada belirtilen görevlerini yapacağı sözü verdiğini ancak bu sözün de yerine getirilmemesi üzerine eyleme gitme kararı aldıklarını söyledi.

Müfettişlerin sadece Sosyal Sigortalar Dairesi Yasasında belirtilen görevleri yapmaya başlayana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirten Kaptan, “Bir tarafta Amme Hizmetleri Komisyonunun yetki ve sorumluluklarına müdahale ediliyor. Oradan yapılan atamalara Bakanlık içerisinde keyfi uygulamalarla yön verilmeye çalışılıyor. KTAMS bunu asla kabul edemez” dedi.

Kaptan, Sosyal Sigortalar Lefkoşa Bölge Amirliği binasının kötü durumundan dolayı da pek çok eylem yapılmasına rağmen bu konuda da adım atılmadığını savundu.

KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan tarafından okunan basın bildirisinde de, Sosyal Sigortalar Dairesi’nde var olan eksiklikler ve yasa dışı uygulamalara karşı defalarca uyarı yapılmasına rağmen hiçbir adım atılmadığı belirtildi.

“BİNA KONUSUNDA SÖZLER VERİLMESİNE RAĞMEN ADIM ATILMADI”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner’in bina konusunda KTAMS ve çalışanlara sözler verdiğini ancak hiçbir olumlu adım atmadığı iddia edildi.

Açıklamada, “28 Nisan 2017 tarihinde istihdam edilen 6  sosyal sigorta müfettişi, 8 aydan beridir görev yetki ve sorumluluklarının dışında olan vezne memurluğu ve sigorta memurluğu görevlerinde yasa dışı olarak çalıştırılmaktadırlar” denildi.

Bahse konu müfettişlerin, daire çalışanı ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bu görevleri sürdürmekte olduğu kaydedilen açıklamada, “Bakanlığın Kasım ayı sonunda, ardından da 2 Ocak 2018 tarihinde  ilgili çalışanları kendi bulunmuş oldukları kadroların görev yetki ve sorumlulukları görevine vereceği sözüne rağmen, yine bir adım atılmamış” ifadeleri kullanıldı.

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Son Güncelleme: 03.01.2018 14:30
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