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“Muhalefet gibi rüya görmüyoruz"

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ve milletvekili adayları Gazimağusa bölgesinde bazı köyleri ziyaret etti.

15 Ocak 2022 Cumartesi 13:15
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“Muhalefet gibi rüya görmüyoruz"
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Siyasi, ekonomik ve sosyal istikrar vurgusu yapan Sucuoğlu, koalisyonlarla bir yere gelinemeyeceğini hatırlattı.

UBP Genel Merkezinden verilen bilgiye göre, Sucuoğlu, Güvercinlik’te yaptığı konuşmada, “Yaklaşık 9 gün sonra hep birlikte tek başına iktidar olarak çalışmaya başlıyoruz” dedi.

Sucuoğlu, “Koalisyonlar, siyasi istikrarsızlıklar, bizi deyim yerindeyse tutsak ediyor. Ankara’da, Anavatan’ımızla, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile, Sayın Fuat Oktay ile çok güzel, samimi ve sıcak görüşmeler yaptık. Şunu söyleyebilirim ki 84 milyon Kıbrıs Türkü’nün yanındadır. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın benden bir ricası oldu. Her gittiğiniz yerde selamımı söyleyin dedi. Ben de size Sayın Erdoğan’ın selamlarını getirdim” dedi.

Sucuoğlu, Anavatan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, iki egemen eşit devlet tezinin sonuna kadar arkasında olacaklarını da vurgulayarak, “Anavatan Türkiye’miz, bizim için dünyayı karşısına almaya hazırken, bizim iki eşit egemen tezine daha çok sarılmamız gerekir” dedi.

Sucuoğlu, asgari ücret ve kamu maaşlarına artışın ardından kuraklık için de eksiklerin tamamlanacağını kaydetti.

110 kırsal kesim arsasının altyapıları hazır bir şekilde teslim edileceğini de söyleyen Başbakan, “Muhalefet gibi rüya görmüyoruz. Biz ne dediysek yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

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