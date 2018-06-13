Muhalefet: "Hükümetin hazırladığı yasa beklentinin gerisinde"

Hükümetin, yapısal çok ciddi değişiklikler getireceği iddiasıyla hazırladığı ve son aşamasına gelinen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısını Yeni Bakış gazetesinden Deniz Abidin'e değerlendiren UBP’li Milletvekilleri, yasanın beklenilenin gerisinde olduğunu, mevcut kamu yasasının ise uygulandığı takdirde yeni bir reform yasasına ihtiyaç olmadığını kaydetti.

UBP Milletvekili Sucuoğlu:

Dağ fare doğuruyor

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, “Her zaman olduğu gibi Kamu Reformunda da dağ fare doğuruyor” diyerek, reform altında ne sendikaları ne halkı ne de çalışanları etkileyecek reform adı altında bir değişim göremediğini belirtti. “Dostlar pazarda görsün” diyen Sucuoğlu, Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nın son şeklini okuduğunu, çalışmaların devam ettiğini, gerekli değişikliklerin yapılmasını ümit ettiğini söyledi.

Sucuoğlu, aksi takdirde kendi kendimizi kandırmanın dışında bir yere varılamayacağını ifade etti. Sucuoğlu, çalışma yaşamında oluşacak bir reformun en azından hantal yapıyı ortadan kaldıracak bir sistemin yaratması gerektiğinin altını çizerek, kamuda en büyük sıkıntının hantal yapı, iş yapamamazlık, kimin ne yaptığı denetlenmeyen bir sistem olmasından kaynaklandığını kaydetti.

“Beklentilerin çok gerisinde”

Faiz Sucuoğlu, cezai yaptırımlarla, açılımlarla bu sistemi değiştirecek, belli konularda kısıtlama olurken belli konularda ise açılımlarla desteklenecek bir reformun olması gerektiğine vurgu yaptı.

Sucuoğlu, Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nın çok ciddi üzerinde çalışılmasını gerektiren bir yasa olduğunu, bu şekliyle kabul göreceğini düşünmediğini belirtti.

Sucuoğlu, şöyle devam etti, “Okuduğum kadarıyla tasarı henüz bitmiş değil. Bu haliyle büyük oranda beklentilerin gerisinde olan bir reform paketidir. Cesur adımların atıldığı, gerçek anlamda bir reformdan söz etmek mümkün değil. Dolayısıyla hükümet kandırma ve zaman kazanma arayışında. Yapıyoruz demek için atılan adımlar. Dağ fare doğuruyor.”

UBP Milletvekili Tatar:

Üçlü kararname sistemi daraltılmalı

UBP Milletvekili Ersin Tatar da kamuda kesinlikle bir reforma ihtiyaç olduğunun altını çizerek, üçlü kararname sisteminin daraltılması taraftarı olduğunu söyledi.

Tatar, “Her gelen hükümet müdürleri değiştirirse bu işin sonu felaket olur” diyerek, müşavirlik yasasında yapılan değişikliğin de hiçbir çare olmadığını, çok sayıda müşavirin hala durduğunu kaydetti. Tatar, “Müdürlük yapan bir kişi işine geri gidecek deniliyor.

Bu düzeni daha da çok bozar. Müdürlük yaparken bir takım ilişkiler gelişir. Geri yerine dön denildiğinde bu olmaz, o nedenle bu yasada yapılan değişiklik bir şey ifade etmez. Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’na göre benim anladığım üçlü kararnamenin dağıtılması, müsteşar ile özel kalem müdürü dışında diğerlerinin performansa göre Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından müdürlüğünün bir takım kriterler baz alınarak tespit edilmesi. Her gelen hükümet de üçlü kararname kapsamında bunu böylece değiştiremeyecek. Bunun detaylarına inildiğinde ise performansa göre terfi mekanizması çalıştırılacak, performansa yönelik teşvikler verilecek.”

UBP Milletvekili Amcaoğlu:

Olanı uygularsak, Kamu Reformuna gerek kalmaz

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu ise, mevcut kamu yasasının uygulandığı takdirde yeni bir reform yasasına ihtiyaç olmadığını belirterek, “Biz olanı uygulamıyoruz” dedi. Amcaoğlu, nakiller olsun, görevlendirmeler olsun, bunların yasada yer aldığını, ancak uygulanmadığını ifade etti. Amcaoğlu, mevcut 7/79 Kamu Görevlileri Yasasının ülke için yeterli olduğunu belirterek, hükümetin yaklaşımının kişilerle olduğunu söyledi. Amcaoğlu, sistemi düzeltecek reformları yapmanın gerekli olduğunu belirterek, en önemli reformun mevcut olanı uygulayabilme cesaretini göstermek olduğunu belirtti.

Amcaoğlu, şöyle devam etti;

"“İlgili yasayı alıp okudular mı? Hangi şartlarda hastalık izni olacağını, performans değerlendirmenin gerçekten doğru bir sistem olduğu iddia edilebilir mi? Bunları tartışmak gerekir. Bugün İngiltere’de iptal edilen performans değerlendirme sistemini ülkemizde uyguluyoruz. Bu uygulama ast ve üst çalışan kamu görevlilerini birbiri ile sorgular niteliğe getirdi. Bunları halletmek gerekir ki kamu reformundan bahsedelim.”

“Kamu siyasileşti”

Kamuda birçok şeyin siyasileştirildiğini belirten Amcaoğlu, bundan arınılması gerektiğini söyledi. Olgun Amcaoğlu, bu nedenledir ki mevcut olan yasanın uygulanması gerektiğine vurgu yaparak, mevcut yasada sadece kamu hizmeti komisyonunun görevlendirme ve nakilleri belirli şartlarda yapabileceğinin belirtildiğini kaydetti. Amcaoğlu, “Ancak bugün bakanlar, müdürler, kaşınızı gözünüzü beğenmez sizi başka yere sevk eder” diye konuştu.

Amcaoğlu, yıllardır tartışılan yasadaki esas performansa dayalı bir sistemden bahsedildiğini belirterek, “üst düzey yöneticilik noktalarına dışarıdan atama yapılacaksa performans bu yasada nasıl yer alıyor?” diye sordu.

“Hükümetin yeni keşfettiği bir şey değil”

Amcaoğlu şunları belirtti, “Tüm bu sorular aslında hep bir tartışma konusudur. Kamu reformu hükümetin yeni keşfettiği bir şey değildir. Yasanın ana hatları bellidir. Ancak yeni hazırlanan Kamu Görevlileri Yasası bu ülkenin genetiği ile oynayacak. Hükümet bu ülkenin genetiği ile oynuyor. Bu konuda bir örnek vermek isterim. Kapalı alanlarda sigara yasağı diye bir yasa çıkarttık. Meclis’e gelin ve bakın, sigara içenleri görün. Özel Güvenlikle ilgili yasa hazır. Ancak hükümet henüz iki üç tane tüzüğü hazırlayamadı. Polisin personel eksikliğinin büyük oranda giderilmesi bugüne kadar sağlanabilirdi ancak hep şikayet ederiz. Eksiklik var, güvenlik sorunu var deriz. Tüzük geçirmek yerine boş şeylerle uğraşıyoruz.”

UBP Milletvekili Gürçağ:

Sonuca varmadan uzaktan gazel okumak doğru değil

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ da Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı için bir önceki dönemde de çok çalışıldığını ve çaba sarf edildiğini ifade ederek, hayata geçsin de nasıl geçerse geçsin olmaması için kişilerin hakkının yenmediği bir şekilde hazırlanmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Gürçağ, şunları söyledi, “Elimize net bir tasarı gelmeden önce ilgili tüm tarafların görüşü alınmadan bu tarz eleştirel yorumların yapılmasını doğru bulmuyorum.

Çünkü komite çalışmalarında bir yasa tasarısı çalışılırken ilgili tüm kesimlerin görüşü alınır. Herkesin içine sinecek şekilde maddeler oylanır. Yasa, komite aşamasına gelecek ve çalışmalara başlanacak. Memnun olunmayan maddeler varsa üzerinde tartışılmalıdır. Henüz sonuca varmadan uzaktan gazel okumak doğru değildir.”