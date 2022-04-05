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Muhalefetin yerel seçim tarihiyle ilgili önerisi oy çokluğu ile reddedildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkanı Zorlu Töre Başkanlığı’nda toplandı.

05 Nisan 2022 Salı 14:14
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Muhalefetin yerel seçim tarihiyle ilgili önerisi oy çokluğu ile reddedildi
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Genel Kurul’un saat 10.50’de başlayan toplantısında CTP ve HP milletvekillerinin Yerel Yönetim Seçimlerinin ertelenmesine ilişkin Meclise sunduğu karar önerisi ele alındı.

Karar önerisiyle ilgili meclis genel kuruluna hitap eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman,Hükümetin sunduğu Yasa Tasarısı ile yerel seçimlerin Kasım ayına ertelenmesinin öngörüldüğünü “Tasarının yasalaşması halinde bunun anayasaya aykırı olacağını ve anayasa mahkemesi tarafından iptal edileceği görüşünü aktardı.

Erhürman , sundukları önerinini usüle ilişkin olduğunu vurgulayarak destek istedi.Halkın Partisi Milletvekili Ayşegül Baybars da anayasaya uygunluğu sağlamak adına öneriyi sunduklarını belirtertti.

Baybars, anayasaya uygun davranılmamasının yaratabileceği olumsuzluklara dikkati çekerek öneriye destek verilmesini istedi.Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova “İlgili yasada yapılacak değişiklikle anayasaya aykırı bir tutum ihtiva etmeyeceğini Yargının vereceği karar üzerinden önceden peşin hüküm verilmesininin doğru bir yaklaşım olmadığını belirtti

Berova, böyle bir karar önerisine ihtiyaç olmadığı düşüncesinde oldukları için oylarının olumsuz olacağını vurguladı.

Bu arada CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin, Berova’ya soru yönelttiği sırada Başbakanın bir konuşmasında “Anayasayı ihlal edeceklerini” açıkladığını söylemesi üzerine Cumhuriyet Meclisi’nde tartışmalar yaşandı.
Başbakan Sucuoğlu “Ben böyle bir şey söylemedim. Bu kadar abuk sabuk suçlama olmaz” diyerek tepki gösterdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise yeniden söz alarak illaki seçimin ertelenmesi söz konusu olacaksa geçici bir madde eklenerek anayasa değişikliğine gidilip, referanduma sunulduktan sonra bunun gerçekleştirilebileceğini aktardı.

Daha sonra CTP ve HP milletvekillerinin Yerel Yönetim Seçimlerinin tarihiyle ilgili sunduğu karar önerisi oylanarak oy çokluğuyla reddedildi.

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