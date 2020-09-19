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MUHTARLAR BİRLİĞİ’NİN BAŞKANI SEÇİLİYOR

KKTC Muhtarlar Birliği, yeni başkanını belirlemek üzere bugün genel kurul yapıyor. Başkan seçiminden sonra birlikte görev yapacak yönetim de belirlenecek.

19 Eylül 2020 Cumartesi 13:45
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MUHTARLAR BİRLİĞİ’NİN BAŞKANI SEÇİLİYOR

KKTC Muhtarlar Birliği, yeni başkanını belirlemek üzere bugün genel kurul yapıyor. Başkan seçiminden sonra birlikte görev yapacak yönetim de belirlenecek.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşecek genel kurulda, 3 aday başkanlık için yarışacak. 
240 muhtarın görev yaptığı KKTC’de, Muhtarlar Birliği Başkanlığı’na İncirli Muhtarı Mustafa Yeşilleme, Metehan Muhtarı Emine Davutoğlu ve Güneşköy Muhtarı Akay Darbaz aday oldu.
Genel Kurul’un Divan Başkanlığını Mesut Kazık yapıyor.
KKTC Muhtarlar Birliği’nin uzun yıllar başkanlığını yapan Hüseyin Barbet, sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık iki ay önce görevinden istifa etmişti.

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