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MUHTAROĞLU: “BİNLERCE İNSAN GIDA İÇİN BAŞVURU YAPTI”

Devlet Planlama Örgütü Eski Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, Kıbrıs TV’de katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

02 Nisan 2021 Cuma 11:55
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MUHTAROĞLU: “BİNLERCE İNSAN GIDA İÇİN BAŞVURU YAPTI”

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ile ilgili tartışmaları da yorumlayan Muhtaroğlu, “Bulaşıcı Hastalıklar Sağlık Üst Kurulu, kapalı ortamlarda organizasyonların yapılmasını yasaklamışlardı. Bir risk olduğunu söylemişlerdi onlar da. Böyle bir organizasyon yapıldı. Temennim şudur, bu ortamda bizim yerli tiyatrocularımızın da, sanatçılarımızın da böyle bir gösteri sergileyemediği, Tiyatrolar Günü’nde böyle bir kapalı mekanda gösteri yapmadıkları bir ortamda böyle bir organizasyonun yapılması elbette bir sıkıntı yaratmıştır. Bunu toplumdan da, sanat çevrelerinden de hissediyoruz. Benim temennim bu gala gecesinden herhangi biri virüs kapmamıştır. Dizi ile ilgili tartışmalar devam edecek. Dizi içeriğinde tarihsel anlamdaki birtakım eksiklikleri gördüm. Daha başındayız, göreceğiz. Umarım ki yansıtılır, Kıbrıs Türk mücahitlerinin mücadelesi de” dedi.

Ülkemizde on binlerce insanın gıda yardımı için başvuru yaptığını söyleyen Muhtaroğlu, “Bu ülkede açlık da vardır artık. Dolayısıyla kimse bize bu ülkenin eski bir ülke olduğunu, refah içerisinde olan bir ülke olduğunu söylemesin. Çünkü bu pandemi ile birlikte, gerek Çalışma Bakanlığı’na, gerekse belediyelere binlerce kişi başvurularda bulundu. Bunun yanında iş insanlarının oluşturduğu bağış ve yardım oluşumu var, gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapıyorlar insanlara. Binlerce başvuru var. Böyle bir ülkede yaşıyoruz biz artık. Öncelikli konumuz bunlardır” dedi.

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Ödül Muhtaroğlu
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