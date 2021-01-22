MUHTAROĞLU: “İNSANLARIN GELİRLERİ DÜŞÜNCE, VERGİLERİ ÖDENEMİYOR”

ÖZEL HABER

Devlet Planlama Örgütü Eski Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Gelirlerin düştüğünü söyleyen Muhtaroğlu, bu gelir düşmesinden en çok etkilenenlerin başında yerel yönetimlerin olduğunu söyledi ve “İnsanların gelirleri düşünce, vergilerini ödeyemiyorlar. Vergiler ödenemeyince de belediyelerin gelirleri düşüyor. 760 milyon TL ile başladı bütçe aşığı Meclis’te, 830’a kadar çıktı. Bütçe Genel Kurul’a gelmeden bile 70 milyon TL açıkla geldi. 30-35 bin öğrenci gelirse bu ülkeye ve Nisan-Mayıs’tan sonra kapıların açılması da gündeme gelirse, Haziran’dan sonra turizm de canlanırsa, gelirler artacaktır” dedi.

Ek mesailer konusunda da açıklamalarda bulunan Muhtaroğlu, “Bizim ülkede ek mesaiyi en fazla yapan kurumlar bellidir. Sağlıkçılar, Vergi Dairesi çalışanlarıdır. Buradaki noktaya geldiğimiz zaman ya personel alımına gitmemiz lazım, ya da vardiya sistemine geçmeniz lazım ki, bu gideri kısasınız. Ben personele hiçbir şey söyleyemiyorum. Onlara amirleri tarafından ek mesai yapacaksınız deniyor. Onlar da çalıştıkları için tabii ki paralarını alacaklar. Kimseyi bedavaya çalıştıramazsınız” dedi.