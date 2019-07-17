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Mülteciler polise sığındı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:52
Mülteciler polise sığındı

 Ülkemize umut tacirleri tarafından getirilen ve paraları alınıp bilmedikleri bir yerde terk edilen mülteciler polise sığınmalarının ardından tahkikat maksatlı tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Zübeyde Sennaroğlu, olguları aktardı. Sennaroğlu, 17.07.2019 tarihinde Z.E ve V.H’nun Lefkoşa Polis Müdürlüğüne gelerek KKTC'ne bilmedikleri bir yerden giriş yaptıklarını söyleyip polisten bu konuda yardım istediklerini belirtti. Polis, ayni gün her iki zanlının da suçüstü hali gereği tutuklandıklarını söyledi. Meselenin tahkikatına henüz yeni başlandığını, zanlıların KKTC'ye neden ve nasıl girdiklerinin tespit edilmesi gerektiğini belirten polis, tahkikatın salim bir şekilde yürütülmesi için zanlıların 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlılar, biran önce Türkiye’ye gitmek istediklerini beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için iki gün tutuklu kalmalarına emir verdi.

(Kamalı Haber)

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MülteciPolisSıgınıdHaberKıbrıs
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