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Mustafa Şentop'tan 20 Temmuz mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her daim Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni her hal ve şartta desteklemeyi sürdürecek, gerek Kıbrıs Adası'nda gerek Doğu Akdeniz'de adil ve kalıcı barışın sağlamasının ve barış, özgürlük, refah ve istikrarın tesis ve temin edilmesinin en büyük teminatı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 15:37
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Mustafa Şentop'tan 20 Temmuz mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her daim Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni her hal ve şartta desteklemeyi sürdürecek, gerek Kıbrıs Adası'nda gerek Doğu Akdeniz'de adil ve kalıcı barışın sağlamasının ve barış, özgürlük, refah ve istikrarın tesis ve temin edilmesinin en büyük teminatı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 46 yıl önce bugün gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı'nın adada ve Doğu Akdeniz'de barışın temini amacıyla uluslararası hukuka mutabık bir şekilde, diplomasinin tüm yolları tüketildikten sonra gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin, uluslararası sorunların çözümünde her daim diplomatik yolları tercih ettiğini ve diplomasiyi temel çözüm olarak gördüğünü belirten Şentop, "Türkiye, tüm çabalara rağmen diplomasi masasında sorunlara sulh ve adalet temelinde çözümler getirilemediği takdirde, akan kanın durdurulması ve barışın sağlanması saikiyle ve insani amaçlarla askeri müdahalede bulunma kudretine de tam anlamıyla sahiptir." ifadesini kullandı.

Şentop, Barış Harekatının da bu amaçlara yönelik olarak Türk ordusunun kuvvetini ve dirayetini tüm cihana ilan ettiğini, Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını tüm dünyanın bugün de gördüğünü vurguladı.

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz de dahil olmak üzere çevresindeki tüm sorunların barış temelinde adil ve kalıcı bir biçimde çözülebileceğine inandığının altını çizen Şentop, aksi yöndeki davranışların bölgesel ve küresel barışı tehlikeye atan tehditler olarak görüldüğünü aktardı. Şentop, şöyle devam etti:

"Kıbrıs meselesinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da uluslararası meşruiyet, temel ilkelerimizin başında gelmeye devam edecektir. Bu ilke çerçevesinde hareket etmekle birlikte, Kıbrıs Türklüğünün ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hak ve çıkarlarının temin edilmesi konusunda hiçbir taviz ve çekincemizin olmayacağı da bölgedeki tüm ülkeler tarafından bilinmelidir.

Türkiye, soydaşlarının, dindaşlarının ve bütün insanlığın barış içinde yaşamasını uluslararası siyasetinin ana umdesi ve temel hedefi olarak belirlemiştir. 1974 Barış Harekatı da Kıbrıs Türküne yönelik soykırım niyetlerinin açıkça görülmeye başlandığı bir dönemde Türkiye'nin garantörlük hakkı kapsamında gerçekleşmiş meşru ve zaruri bir eylemdir. Unutulmamalıdır ki Türkiye, uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını kullanmak, milletinin selametini sağlamak ve her türden mütecaviz eylemleri yenilgiye uğratmak konusunda her daim gereken kudrete ve kararlılığa sahip olmuştur. Bugün de farklı coğrafyalarda hayatını sürdüren Türk milletinin ve akrabalarının haklarını korumak, maruz kaldıkları saldırıları bertaraf etmek konusunda her zamankinden çok daha fazla müteyakkızdır.

Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her daim Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni her hal ve şartta desteklemeyi sürdürecek, gerek Kıbrıs Adası'nda gerek Doğu Akdeniz'de adil ve kalıcı barışın sağlamasının ve barış, özgürlük, refah ve istikrarın tesis ve temin edilmesinin en büyük teminatı olacaktır."

Mustafa Şentop, harekatta emeği geçen devlet adamlarını ve bu dava uğruna canlarını veren şehitleri rahmetle yad ettiğini, gazileri de şükran ve minnetle andığını belirtti. Şentop, mesajında şunları kaydetti:

 "Kıbrıs Türkünün hürriyetine ve mevcudiyetine kasteden teşebbüsü akim bırakarak Kıbrıs Türk halkını huzur, refah, barış ve özgürlüğe kavuşturan 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nın 46'ncı yıldönümünde, tüm Kıbrıs Türk Halkı'nın Barış ve Özgürlük Bayramı'nı, şahsım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi adına en kalbi dileklerimle tebrik ediyorum." 

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Şentop
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Cem 2020-07-20 15:43:17

Türkiyenin çıkarı olmasa kktc halkının yanında olacağı yok. Çocuk mu kandırıyorsunuz

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