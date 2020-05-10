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Müşteriye mekanda hizmet verilmeyecek

Çalışanları Covid 19 testi yaptıran ve test sonuçları negatif olan restoran, pastane ve büfe gibi iş yerleri çalışabilecek

10 Mayıs 2020 Pazar 15:07
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Müşteriye mekanda hizmet verilmeyecek

Koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde 14 Mart’tan beri kapalı olan ülke genelindeki restoranlar, kafeler, pastaneler, tatlıcılar, kebap, döner, pide, pizza gibi fast-food yapan yerler, büfeler ve sandviççiler yarından itibaren paket servis ve yerinde teslim hizmetine başlıyor.

Sadece çalışanları COVİD 19 testi yaptıran ve test sonuçları negatif olan iş yerleri çalışabilecek. Hizmetler sadece “mekandan al git” ve “paket servis” şeklinde olacak. Müşteriye mekanda hizmet verilmeyecek.

Covid 19 mücadelesinde uyulması gereken kurallar hakkında çalışanları eğitim de alan restoran ve benzeri yerler, hükümetin açılma kararının ardından mekanlarında temizlik ve hazırlık çalışmaları yapıyor.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür, konuyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, bakanlığa başvuran herkese hızlı test yapıldığını kaydetti.

Bazı kişilerin, PCR’ın da yapılacağı ileri tetkik için hastaneye yönlendirildiğini söyleyen Çaygür, onların da sonuçlarının bugün belli olacağını kaydetti.

Rapor sonuçlarının Sağlık Bakanlığı’nda yoğunluk oluşmaması için Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden belediyelere gönderildiğini belirten Çaygür, EBYS sistemi olmayan belediyelere de sonuçların ilçe belediyeleri tarafından ulaştırılacağını söyledi.

Çaygür, sonuçların büyük çoğunluğunun belediyelere iletildiğini de belirterek, “Testlerde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı” dedi.

SUCUOĞLU: “TAHLİLLERİ TEMİZ ÇIKAN ÇALIŞANLARIN İŞ YERLERİ YARIN AÇILACAK. KUAFÖR VE BERBERLERİN AÇILMASI YARIN BAKANLAR KURULU’NDA KONUŞULABİLİR”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da konuyla ilgili TAK’a açıklama yaptı.  Sucuoğlu, tahlilleri temiz çıkan çalışanların iş yerlerinin yarın açılacağını belirtti.

Sucuoğlu, şu ana kadar testlerle ilgili bir olumsuzluk olmadığını ifade etti.

Öte yandan, kapalı olan iş yerleriyle ilgili de değerlendirmede bulunan Bakan Sucuoğlu, kuaför ve berberlerin de açılmasının yarın Bakanlar Kurulu’nda konuşulabileceğini dile getirdi.

Sucuoğlu, “Birçok berber ve kuaför evde hizmet veriyor. Bu iş kontrolden çıkmış durumda. Hijyen ve kurallar göz ardı ediliyor. Bunu kontrol altına almak için bu gibi iş yerlerini randevu usulüyle açmak daha sağlıklı olacak” dedi.

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