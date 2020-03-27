Müsteşar kendi özel hastanesinde hasta bakar !!!

Dr. Aşıcıoğlu isyan etti... Dr. Erkut Aşıcıoğlu sosyal paylaşım platformu facebooktaki hesabından şok edici iddialarda bulundu. Dr. Aşıcıoğlu paylaşımında Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür'ün her fırsatta bakanlıktan ayrılarak kendisinin de ortağı olduğu hastanede özel hastalarına baktığını iddia etti.

Dr.Erkut Aşıcıoğlu'nun paylaşımı şöyle :

Başbakan Sağlık çalışanlarından maaş kesintisi yapmayacağını söylüyor ve hatta Başbakanlık penceresine çıkıp sağlık çalışanlarını alkışlıyor. Özel hastane ortağı ama hasbelkader Sağlık Bakanı Müsteşarı olan şahıs da bu kritik dönemde bile her fırsatta bakanlıktan firar edip kendi hastanesinde özel hastalarına bakarken diğer yandan sağlık çalışanlarını ayrıştırıp bazılarından kesinti yapmaya çalışıyor!!!!!!!!

Herkes yerini bilecek!!!!!

Kimse geçmişini unutmayacak!!!!!

Altındaki koltuk kimseye kalıcı değildir!!!!!

KAYNAK : KIBRIS MANŞET





