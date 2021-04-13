Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, BRT’de Baykan Gürses’in sunduğu 45+ programına konuk oldu.

Kıbrıs Rum tarafını sadece müzakere masasında ikna etmenin zorluğunu işaret eden Hasipoğlu, şunları söyledi:

“Müzakere masası dışında atacağımız adımlar önemlidir. Rum tarafını zorlayıcı hamlelerimizin olması lazımdır. Rum tarafına Doğu Akdeniz’de önce petrolu paylaşalım diye teklif ettik, onlar reddetti. Türkiye ile Kıta Sahanlığı Sınırlandırma anlaşması yapılarak, Doğu Akdeniz’de bir güç yaratıldı. Kapalı Maraş’ı da açtık. Rum tarafı da bir şekilde Kıbrıs Türk tarafı ile uzlaşmaya varması gerektiğini biliyor. Dış politikada proaktif anlayış ile adım attık, buna da devam edeceğiz.”

Bu adımları atarken Rum tarafıyla ille de “anlaşalım” düşüncesinde olmadıklarını kaydeden Hasipoğlu, “O nedenle artık federasyon ‘görüşmeyeceğiz’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI