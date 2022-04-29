Müzikli eğlence yerleri için önemli haber

Çevre Koruma Dairesi’nden daha önce izin almış müzikli eğlence yerleri, izinlerinde belirtilen koşullara uymak kaydıyla 2-3-4 Mayıs, 2022 tarihlerinde, Daire’den herhangi bir ek izin almaksızın müzik yayını yapabilecek.

Müzik yayını yapacak olan işletmelerin öncelikle Çevre Koruma Dairesi’nden önceden alınmış ve süresi dolmamış olan müzik izin belgesine sahip olmaları gerekiyor.

Çevre Koruma Dairesinden alınmış geçerli bir müzik izni olmadan veya müzik izni koşullarına aykırı olacak şekilde müzik yayını yapan işletmelere 18/2012 sayılı Çevre Yasası kapsamında yasal yaptırım uygulanacak.