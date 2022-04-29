Künye
Kıbrıs 17
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eşini hastanelik etti
Eşini hastanelik etti
9 yıl hapis cezası aldı!
9 yıl hapis cezası aldı!
Eski kız arkadaşına tehditler savurdu
Eski kız arkadaşına tehditler savurdu
Üstüne bir de insan kaçakçılığından tutuklandılar
Üstüne bir de insan kaçakçılığından...
Lefkoşa'nın göbeğinde cinsel saldırı!
Lefkoşa'nın göbeğinde cinsel saldırı!

Müzikli eğlence yerleri için önemli haber

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından verilmiş olan müzik izinleri, Ramazan Bayramı için de geçerli olacak.

29 Nisan 2022 Cuma 10:50
819 Okunma
Müzikli eğlence yerleri için önemli haber

Çevre Koruma Dairesi’nden daha önce izin almış müzikli eğlence yerleri, izinlerinde belirtilen koşullara uymak kaydıyla 2-3-4 Mayıs, 2022 tarihlerinde, Daire’den herhangi bir ek izin almaksızın müzik yayını yapabilecek.

Müzik yayını yapacak olan işletmelerin öncelikle Çevre Koruma Dairesi’nden önceden alınmış ve süresi dolmamış olan müzik izin belgesine sahip olmaları gerekiyor.

Çevre Koruma Dairesinden alınmış geçerli bir müzik izni olmadan veya müzik izni koşullarına aykırı olacak şekilde müzik yayını yapan işletmelere 18/2012 sayılı Çevre Yasası kapsamında yasal yaptırım uygulanacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mağusa'da uyuşturucu operasyonu!
Mağusa'da uyuşturucu operasyonu!
Yerli salatalıkta limit üstü kalıntı
Yerli salatalıkta limit üstü kalıntı
Akpınar çağrıda bulundu!
Akpınar çağrıda bulundu!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim