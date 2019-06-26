Naci Talat anıldı

Törene, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, partililer, ailesi ve sevenleri katıldı…

Naci Talat’ın kızı, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli törende yaptığı konuşmada, babasının insan sevgisi dolu ve herkesi kucaklayan bir kişi olduğunu hatırlattı ve verdiği siyasi mücadeleye değindi.

Usar, Naci Talat ve arkadaşlarının Kıbrıslı Türklerin kimliğini, kişiliğini ve onurunu korumak, Kıbrıs’a eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barışı getirmek için çok dikenli siyasi bir yolu yürüdüklerini anlattı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman da, Naci Talat’ı ‘Efsanevi Genel Sekreterimiz’ diye tanımlayarak,Usar’ınyaptıklarıyla, söyledikleriyle ve yazdıklarıyla bugün dahi sürdürdükleri mücadelede yollarını aydınlatmaya devam ettiğini söyledi.

Naci Talat’ın ‘Kedinin kuyruğunda maşrappa olmayacağız’ sözünü anımsatan Erhürman ‘CTP’liler özgüvenle davranmalıdır, CTP’liler kendi kararlarını kendileri verirler ve başka hiçkimsenin peşinden sürüklenmek durumunda değildir. CTP 49 yıllık deneyime, birikime ve buralardan süzülüp gelen bir akla sahiptir ve bu akılla ilkeleri doğrultusunda bütün kesimleri sevgiyle kucaklayarak mücadeleye devam edecek’ şiarını bize bırakan sevgili liderimizdir, Naci abimizdir’ dedi.

(BRT)