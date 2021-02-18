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Naimoğulları: Fırsatçılardan dolayı et fiyatı yükseldi

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, marketlerde satılan et fiyatlarından şikayet etti.

18 Şubat 2021 Perşembe 11:02
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Naimoğulları: Fırsatçılardan dolayı et fiyatı yükseldi

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, BRT’de Manşet + programında marketlerde satılan et fiyatlarından şikayet etti.

Mustafa Naimoğulları, serbest piyasa koşullarının bahane edildiğine işaret ederek, “Ticaret ve veteriner dairesi denetleme yapmadığı sürece et fiyatları yükseliyor. Cüzi bir miktarla kar edilmeli fırsatçılık olmamalı.” dedi.

Naimoğulları, salgınının olmasını, Güney Kıbrıs’a geçilememesini ve insanların eve kapanmasının fırsat bilinmesinden dolayı et ve hellim fiyatlarında fahiş artış olduğuna dikkat çekti.

Kasap’ta 85 liradan satılan etin markette 110 liraya satıldığını belirterek, “Markette et ve sıcak yemek satışı yapılmamalı. Marketlerin eti pahalıya satması ve yüksek kar etmesinden dolayı hayvan üreticisi eleştirilir” diye konuştu.

KOOP Hellimin fabrika çıkış fiyatının 40 TL olduğunu anlatan Naimoğulları, bir markette satış fiyatı 50 lira olan hellimin başka markette 70 liradan satıldığından yakındı.

Döviz arttığında yem fiyatlarına zam yapıldığını ancak düştüğünde indirim yapılmadığını aktaran Naimoğulları, “Yem fiyatına 30 lira zam yapıldı. Hayvan üreticisi canlı kuzuya 1-2 TL artış yaptı ancak kasaplar 15 TL zam yaptı. Martta fiyatlar düşecek” ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs açık olduğunda kasap ve market fiyatlarının dengeli gittiğinden bahseden Naimoğulları, “Güney kapalı kalırsa, burada fırsatçılık ve artış mı olacak ?  Fiyatların uygun olması için kapıların açık olması mı gerekir ?” diye sordu.

Son Güncelleme: 18.02.2021 12:04
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