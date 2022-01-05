Künye
Kıbrıs 18
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye çıktı
Ölümlü iş kazasında zanlı mahkemeye...
Ercan’da sahte paralarla çıkış yapmaya çalışırken yakalandı
Ercan’da sahte paralarla çıkış yapmaya...
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Uyuşturucu sattığını itiraf etti
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Eski kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık
banner107

Narenciye Üreticileri Sektöre Verilen Desteğin Artırılmasını İstedi

Kuzey Kıbrıs Narenciye Birliği, Kıbrıs Türk Narenciye Birliği, Güzelyurt Lefke Narenciye Birliği, sektöre verilen desteğin güncellenmemesini eleştirerek, “Bu, sektöre gösterilen ilginin göstergesidir” ifadelerini kullandı.

05 Ocak 2022 Çarşamba 12:40
49 Okunma
Narenciye Üreticileri Sektöre Verilen Desteğin Artırılmasını İstedi
banner108

Yapılan yazılı açıklamada, “Tarım  Bakanı, Toprak  Ürünleri Kurumunun 10 milyon dolar olan borcunu bir kalemde sildirdi. Ancak Cypfruvex’in bir milyon borcunu sildirme aklına gelmedi. Oysa Cypfruvex’in müdürünün, Yönetim Kurulu’nun ve tüm icraatının kontrolü hükümettedir.” ifadeleri kullanıldı.

Cypfruvex’in greyfurt ve limon fiyatlarını belirlerken doların geçen yılki kurdan yüzde 50 civarında yükseldiği belirtilen açıklamada, fiyat belirlerken doların göz önünde bulundurulması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yapmış olduğu yatırım, tesislerin yenilenmesi üreticiyi memnun etmiştir ve onaylıyoruz. Ancak tesislerin yenilenmesi üreticiden düşük fiyat açıklaması ile karşılanmış olmaması gerekirdi. Devletin katkılarıyla ve Cypfruvex’ten alınan ve diğer tüccarlara uzun vadeli kiraya verilen tesislerin kiralarından karşılanması gerekirdi. Ayni durum mandorada olmuştur. 2 bin 500TL açıklamışlar ancak piyasa yükselince 3 bin 500TL’ye almaya başladılar.”

Kıbrıs’ın konsantresinin; aranan bir ürün olduğu  ve yüksek fiyata dolar bazında alıcısı bulunduğu ifade edilen açıklamada, “Pandemi bize yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu ve her türlü üretimin günün koşullarına göre azami desteklenmesi gerektiğini göstermektedir.” denildi.

Üreticinin üretimden kopmaması için Türkiye’de olduğu gibi her türlü üretime acilen üretimi sürdürebilecek makul ölçüde destek verilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, “Yoksa, her türlü meyve ve sebzenin iki- üç katı fiyattan tüketiciye yansıması kaçınılmaz olacaktır.” denildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anketler ne anlatıyor?
Anketler ne anlatıyor?
Ada genelindeki Akdeniz Foku sayısı 19’a yükseldi
Ada genelindeki Akdeniz Foku sayısı 19’a yükseldi
469 TL Üzerinde Borcu Olanların Elektrikleri Yarın Kesilecek
469 TL Üzerinde Borcu Olanların Elektrikleri Yarın Kesilecek
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim