Narenciye üreticilerine duyuru!

Tarım Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Dolu ve Don olayından dolayı zarar görüp narenciye üreticilerinin zararları askı listeleri asılmıştır. İtirazlarının olması halinde 28.10. 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunabilecektir.

Askı Listelerine itiraz edilmemesi halinde Askı Listelerindeki bulgular doğru kabul

edilecektir.



NARENCİYE ÜRETİCİLERİNE ÖNEMLE DUYRULUR.

DOLU’DAN ZARAR GÖREN NARENCİYE KÖYLERİ:

1-ÖMRLİ

2-YEDİDALGA

3-GEMİKONAĞI

4-BAĞLIKÖY

DON’DAN ZARAR GÖREN NARENCİYE KÖYLERİ:

1-GAYRETKÖY

2- GÜZELYURT

3-KALKANLI

4-YAYLA

5-GÜNEŞKÖY

6-AYDINKÖY

7-LEFKE