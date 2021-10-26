Narkotik göz açtırmıyor!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

25.10.2021 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; E.O.M.A.(E-22) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada; yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Akabinde konu araçta yolcu olarak bulunan O.İ.A.(E-22)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise MDMA türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 10 adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.U.N.(E-24) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Fotoğraf : Arşiv