Narkotik göz açtırmıyor!

Gazimağusa'da dün, saat 12:45 sıralarında, I.H.K.(E-27)’nın kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önlemem Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; yaklaşık olarak 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile içersinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulundu.

Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen O.N.A.(E-26)’nın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise içersinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulundu. Polis tarafından tutuklanan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.