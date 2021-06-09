Ne kavga ama.. zarar 240 bin TL

Gazimağusa’da Zagato bar-restoran içerisinde zanlı 1 Mustafa Ceremeci, zanlı 4 Serdar Cihan ve zanlı 5 Dursunali İşbir bir taraf, zanlı 2 Demhat Orhan, zanlı 3 Delil Kahraman, zanlı 5 Muhamed İkbal Toğrulca ve zanlı 6 Cem Ozan Baran diğer taraf olmak üzere alkollü içki tesiri altında bulundukları esnada birbirlerinin üzerine şampanya patlattıkları gerekçesiyle kasten ve kanunsuz olarak elleri ve ayakları ile birbirlerine vurmak suretiyle kavgaya tutuşarak mekândaki birçok eşyayı kırmak suretiyle hasara uğratmışlardı.

Tüm zanlılar bugün Kasti hasar, kavgada yer alma, rahatsızlık, sarhoşluk, uygunsuz tavrı hareket ve tecavüzkâr alet taşımak suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek makadıyla KKTC haricine çıkışları men edilerek teminata bağlandılar.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser polis memuru Şükrü Hafız’ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis Mekân sahibinin ilk anda şikâyetçi olmadığını ancak izdiham nedeniyle mekânda bulunan yüzlerce kişinin hesap ödemeden ayrılması nedeniyle zararının kesin olmamakla beraber 240 bini aşkın bir rakama ulaştığının görülmesi üzerine zanlılardan şikâyetçi olduğunu belirtti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların KKTC haricine çıkışlarını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, zanlı 1, 4 ve 5’in 3000’ er TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin ellişer bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması, zanlı 2,3,6 ve 7’in ise 15 biner TL nakdi teminat yatırmaları şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)