"Nefes almakta zorlandım, 8 gün yemek yiyemedim"

Koronavirüse yakalanan ve başından geçenleri sosyal medya hesabında paylaşan Zehra Ballı isimli vatandaş, "bulaşmaz benim başıma gelmez demeyin ve lütfen korunun" dedi.

Ballı, paylaşımında sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

Zehra Ballı isimli vatandaşın paylaşımı şu şekilde:

Herkese merhaba ! COVID-19 sürecini çok ağır bir şekilde atlatmış biri olarak içimden geçenleri sizinle paylaşmak istedim.. 29 Haziran günü temaslı olduğum otelde gece telefonumun çalmasıyla covid testimin pozitif olduğunu öğrendim. Zaten belirtilerini bende çoktan göstermeye başlamıştı .. (Öksürük , baş ağrısı , iştahın kapanması..) Ertesi gün Acil Durum Hastanesine götürüldüm. Büyük bir titizlikle kontrollerim yapıldı ve durumumun ağır olduğu ciğerlerimin tıkalı olduğu zature olduğum , astımımın olduğu ve ayrıca FMF hastası olduğum için atak geçirebileceğimi hastanede kontrol altına alınmam gerektiği söylendi ve yatışım gerçekleşti. Hastanede ruhen ve fiziken çok fazla zorlandığım sürekli serumlar , ilaçlar ,iğneler, oksijen olan 9 gün geçirdim.. 8 gün boyunca hiç bir şekilde midem yemek kabul etmedi , nefes almakta inanılmaz zorlandım öksürmekten artık sevdiklerimle bile konuşamıyordum. Ayrıca işine aşık yerinde duramayan biri olarak dört duvar arasında kapalı kalmak inanılmaz zordu.. Bunlarla boğuşurken sevdiğim, temas ettiğim insanların ailemin iyi olup olmadığını test sonuçlarının ne olacağını düşünmek çok zordu..

Bu süreçte canla başla görevini yapan Pandemi hastanesi hemşireleri , doktorları, temizlik görevlileri aklınıza gelebilecek herkes sabah akşam saat farketmeksizin hiç durmadan benimle çok güzel ilgilendiler. Yüzlerindeki yorgun gülümsemeyi kendilerini korumak amaçlı giydikleri kıyafetlerden göremesemde kalpten hissettim. İnanın yaptıkları iş hiç ama hiç kolay değil ...

Ve buna rağmen hastaları psikolojik olarak rahatlatmak için her şekilde sabır gösterip inanılmaz bir titizlikle çalışıyorlar... (Umarım emeklerinin karşılığını fazlasıyla alıyorlardır)

Demem şu ki bana bulaşmaz benim başıma gelmez demeyin ve lütfen korunun !! Sadece kendinizi değil karşınızdaki herkesi düşünerek hareket edin. Siz bu hastalığı hafif atlatırken karşınızdaki bulaştırdığınız insan çok daha ağır ve zor atlatabilir !!

Bu zor süreçte beni arayıp soran ilgilenen herkese çok ama çok teşekkür ederim !!