Nefese Dönüş Projesi Başlıyor

Workshop şeklinde gerçekleştirilecek proje çerçevesinde bağımlık, bağımlılıktan kurtulma ve farkındalık konularında bir takım multidisiplinlerarası çalışmalar yürütülecek.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, özellikle Kovid-19 sürecinin de etkisiyle geçirilen bu karamsar dönemde, bağımlılıkların tümüne farkındalık arayışı ile geliştirilmiş olan sanatsal proje, Abdullah Denizhan, Oya Yaşarcan Silbery, Dicle Özlüses, Görkem Müniroğlu, Derya Ulubatlı, Leman Cankat, Leman Yavaş, İzel Seylani, Ayça İnal, Tuğçe Doygunel, Mehmet Doğu Karaman, Gürgenç Korkmazel, Hikmet Uluçam, Nevin Ersoy, Layla Edward, Korhan Akbaytogan, Salih Sevindik, Mete Hatay, Mustafa Kofalı ve Kurtuluş Özgen’in katkılarıyla hayata geçecek.

Dans, heykel, resim, tiyatro, seramik, film, video, perküsyon, şan ve söyleşileri kapsayan workshop çalışmaları, konser ve final etkinlikleri Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan Mahmut Paşa Otopark’ın damında gerçekleşecek.

11 Haziran Cuma günü saat 17.00’de açılışı yapılacak olan “Nefese Dönüş-Rhythm Of Breath” Projesi etkinliği çercevesinde, iki hafta boyunca halka açık sanatsal etkinlikler, atölyeler, sanatçı ve düşünür sohbetleri ve geziler yapılacak.

3 Temmuz Cumartesi ve 4 Temmuz Pazar günleri saat 19.00’da başlayacak performans ve sergi içeren gösterilerin sunumu da yine aynı mekanda olacak. Sergi ise 7 Temmuz Çarşamba tarihine kadar ziyarete açık olacak.

EŞ ZAMANLI LONDRA’DA DA YAPILACAK

“Nefese Dönüş-Rhythm Of Breath” Projesi çerçevesinde, İngiltere’de bulunan Kıbrıs Türk örgütleri ve sanatçılarla iş birliğinde eş zamanlı bir çalışma da Londra’da gerçekleştirilecek.

Erim Metto önderliğinde, çeşitli dallardan sanatçıların katılımıyla üretilecek eserler, proje kapsamında 3 Temmuz’dan itibaren bir aylık süreyle sergilenecek.

Her yaştan ve gruptan kişinin katılımına açık olan etkinliklerle ilgili detaylı programa rhythmofbreath.live adresinden ulaşılabilir.