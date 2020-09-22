Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Uyuşturucu davasında yeni gelişme
Uyuşturucu davasında yeni gelişme
Kız arkadaşını defalarca yumrukladı
Kız arkadaşını defalarca yumrukladı
Ölümlü kazada 1 yıl hapislik
Ölümlü kazada 1 yıl hapislik
3 buçuk yıl hapis cezası
3 buçuk yıl hapis cezası
Motor kazasında karar açıklandı
Motor kazasında karar açıklandı

Nerede oy kullanacağınızı biliyor musunuz?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 11 Ekim tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylaması için vatandaşların, http://www.mahkemeler.net ve http://ysk.mahkemeler.net adresli web sitelerinden nerde oy kullanacaklarını öğrenebileceğini duyurdu.

22 Eylül 2020 Salı 13:54
2158 Okunma
Nerede oy kullanacağınızı biliyor musunuz?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 11 Ekim tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Halkoylaması için vatandaşların, http://www.mahkemeler.net  ve http://ysk.mahkemeler.net adresli web sitelerinden nerde oy kullanacaklarını öğrenebileceğini duyurdu.
YSK, vatandaşların, iki adresteki ‘Nerede oy kullanacağım’ linkinden kimlik kartı numarasını girmek suretiyle oy kullanacakları sandık numarasını ve sandık yerini öğrenebileceklerini belirtti.
YKS tarafından yapılan duyuruya göre, İlçe Seçim Kurulları yürüme engelli vatandaşların oy kullanmasını kolaylaştırmak amacıyla genel bir takım tedbirler de aldı.
Ancak sandık yerinin üst katta olması veya rampa bulunmaması nedeniyle kayıtlı bulunduğu sandık yerine çıkmasının mümkün olamayacağını önceden tespit eden seçmenlerin,  9 Ekim Cuma gününe kadar ilgili İlçe Seçim Kuruluna ait telefonlara bilgi vermesi halinde ek önlemler alınabilecek.
Açıklamaya göre İlçe Seçim Kurulları’nın telefon numaraları şöyle: 
Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu    : 227 30 47 
Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu    : 366 40 68 
Girne İlçe Seçim Kurulu        : 815 72 46
Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu    : 714 25 92 
İskele İlçe Seçim Kurulu        : 371 35 95
Lefke İlçe Seçim Kurulu        : 714 25 93

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SARIÇİZMELİ: “İMAR PLANI YAKIN TARİHTE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK”
SARIÇİZMELİ: “İMAR PLANI YAKIN TARİHTE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK”
GİRNE BELEDİYESİ KIB-TEK ve EL-SEN’E KARŞI AÇMIŞ OLDUĞU DAVADA ARA EMRİ ALDI
GİRNE BELEDİYESİ KIB-TEK ve EL-SEN’E KARŞI AÇMIŞ OLDUĞU DAVADA ARA EMRİ ALDI
SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR
SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim