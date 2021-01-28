Nesil Bayraktar: Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 9

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doktor Nesil Bayraktar,Damla Dabis’in sunduğu Gün Başlarken programına katılarak soruları yanıtladı.

Bayraktar bugün itibariyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının 9 olduğunu, bu hastaların ikisinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Hemşire sayısı yetersiz

Bayraktar yeni yapılan Pandemi Hastanesi’nde yoğun bakım yatak kapasitesinin 24 olduğunu ama tam kapasite hizmet için hemşire sayısı yetersiz olduğunu belirtti. Bayraktar “aylardır eksiklerin giderilmesi talebimiz var” dedi.

80-90 kişi yatarak tedavi görüyor

Hastanede 80-90 kişinin yatarak tedavi gördüğünü belirten Bayraktar, 200’ü aşkın kişinin karantina otelinde tedavi gördüğünü söyledi.

Kaynak : Havadis